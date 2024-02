Assistente Google fatti da parte: su Android arriva Copilot (ma c'è ancora molto lavoro da fare)

Per farlo, aderite al programma beta di Copilot andando sulla pagina dell'app sul Play Store , scorrendo in basso e cliccando su Partecipa sotto la scheda Partecipa al programma beta (la sezione con la beuta colorata). Installate l'app o attendete qualche istante in modo che si aggiorni, poi verificate di essere sulla versione v27.9.420225014.

Dopo l'arrivo di Gemini (ecco come impostarlo come assistente vocale su Android ), quindi, e le anticipazioni del mese scorso che preannunciavano la possibilità di impostare ChatGPT come assistente vocale sui telefoni del robottino, Microsoft ha dato un'accelerazione improvvisa e ora se fate parte del programma beta dell'app potete richiamarlo al posto di Assistente Google.

Si aprirà una schermata con un elenco degli assistenti digitali installati, selezionate Copilot e toccate OK per confermare l'intenzione di utilizzare lo strumento.

A questo punto potrete richiamare Copilot facendo scorrere il dito in diagonale dal bordo destro in basso del telefono o tenendo premuto il tasto di accensione (a seconda delle vostre impostazioni).

Purtroppo l'implementazione non è perfetta. Innanzitutto, non aprirete un'istanza sopra allo schermo, come accade con Assistente Google o Gemini, ma arriverete all'app Copilot. A questo punto dovrete toccare l'icona del microfono e solo ora potrete parlare, il che rende l'implementazione piuttosto inutile. Non è neanche possibile utilizzare il richiamo Hey Google, ma questo era prevedibile.

In secondo luogo, come nota Mishaal Rahman, Microsoft non sta nemmeno utilizzando le API di Google che permetterebbero a Copilot di effettuare screenshot del contenuto sullo schermo.