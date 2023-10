Microsoft porta Copilot in Edge per Android: l'IA a portata di tocco

Microsoft sta puntando molto su Copilot, il suo assistente IA integrato in Windows che dovrebbe cambiare il nostro rapporto con il sistema operativo, tanto che ora lo ha integrato nell'app Edge su Android.

Nell'ultima versione del browser (noi lo abbiamo osservato nella versione numero 118.0.2088.58) è infatti apparso un nuovo pulsante centrale che aprirà lo strumento e vi consentirà di ottenere riassunti sulle pagine Web e informazioni di vario genere, anche di immagini caricate (leggi anche: le migliori app per l'intelligenza artificiale).

Copilot è una versione migliorata di Bing Chat, inteso a sostituire Cortana e nelle intenzioni di Microsoft dovrebbe aiutarvi ad affrontare tutti i problemi della vita di tutti i giorni, in alcuni casi proponendosi proattivamente.

Usarlo è semplicissimo. In caso vediate il pulsante di Copilot in basso al centro, potete toccarlo durante la normale navigazione per interagire con l'IA. In alto potete scegliere se attivare o meno il modello GPT-4, e in basso vedrete un pulsante a forma di microfono, mentre in basso a destra ci sono due icone per caricare le immagini (da galleria o fotocamera) e la tastiera per scrivere le domande.

In basso a sinistra c'è invece il pulsante per impostare un nuovo argomento.

Alcuni utenti riportano che toccando Copilot mentre si naviga si ottiene immediatamente un riassunto della pagina che si sta guardando, ma noi per usarlo abbiamo dovuto toccare uno dei suggerimenti proposti, Genera riepilogo pagina.

La prima volta che lo userete, dovrete concedere il permesso per accedere al browser e, eventualmente, al microfono per ascoltare le vostre domande (ottimo il riconoscimento vocale). In caso poniate domande con il microfono, la risposta verrà letta oltre che scritta, mentre se la scrivete riceverete una risposta scritta.

Il riassunto delle pagine Web non è precisissimo, a volte ne genera uno di altre pagine che non state guardando che però fanno sempre parte del sito, ma è sicuramente interessante.