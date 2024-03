Copilot mette il "Turbo" gratis: segno che sta per arrivare un nuovo modello di OpenAI?

La notizia ha colto tutti di sorpresa: ora su Copilot potete utilizzare il nuovo modello GPT-4 Turbo, prima riservato agli utenti a pagamento di Copilot Pro, gratuitamente (sapete cos'è e come funziona Copilot? Scopritelo nel nostro approfondimento).

Per chi non lo ricordasse, Copilot è il chatbot IA di Microsoft disponibile da Windows, app per dispositivi mobili e interfaccia Web, e dal suo lancio consente agli utenti gratuiti di utilizzare il modello GPT-4.

Chi si abbona invece a Copilot Pro può utilizzare il più moderno GPT-4 Turbo, ma Mikhail Parakhin di Microsoft ha appena confermato su X che adesso quest'ultimo è accessibile a tutti.