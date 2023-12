Copilot di Microsoft arriva sugli iPhone. Gratis, con GPT-4 e DALL-E 3: ChatGPT chi?

Microsoft ha intenzione di fare sul serio con Copilot: dopo averlo lanciato in Windows 11 e averlo usato per soppiantare il brand Bing Chat, la casa di Redmond ha lanciato nel giro di pochi giorni l'app per Android e per iOS, di fatto eclissando ChatGPT (sapete come scaricare il popolare chatbot?).

Perché diciamo questo? Perché l'app, completamente gratuita, vi consente di porre domande all'assistente di Microsoft, chiedergli di scrivere testi come email o tesine, riassumere contenuti, anche di pagine Web, e il tutto senza neanche effettuare l'accesso con il proprio account Microsoft.

Inoltre, mentre la versione gratuita di ChatGPT utilizza il modello GPT-3.5, con Copilot potete attivare tramite un pulsante apposito il ben più avanzato modello GPT-4, sempre gratuitamente e senza account.

Ma non è finita. In caso vogliate creare immagini, Microsoft vi permette di accedere al nuovo modello DALL-E 3 direttamente in chat, sempre gratuitamente anche se per questa funzione è richiesto l'accesso.

Ma come funziona? Nelle nostre prove in questo poco tempo veramente bene.

Una volta installata l'app da App Store (a proposito, se avete un Mac con chip Apple Silicon potete anche installarla lì senza problemi), toccate Continua e arriverete alla solita interfaccia con la chat. In alto potete scegliere se abilitare GPT-4 tramite l'interruttore apposito o toccare l'icona con tre puntini e poi chiedere di mostrare i toni (Mostra tutti i toni) per regolare il tono del chatbot tra Creativo, Bilanciato e Preciso.