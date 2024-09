Nuovo aggiornamento per Copilot in Microsoft 365: arriva Pages, e la suite Office mette il turbo

Si tratta di un aggiornamento importante , visto che introduce una serie di novità sostanziali per la suite Office e non solo. Andiamo a vedere insieme cosa è arrivato.

Il segmento dell' intelligenza artificiale è sempre più in fermento, e tra gli attori principali troviamo anche Microsoft. Il colosso di Redmond ha lanciato Copilot come soluzione per l'IA, e nelle ultime ore ha rilasciato un nuovo aggiornamento per Copilot in Microsoft 365 .

Le novità con il nuovo aggiornamento di Copilot in Microsoft 365

Come menzionato sopra, l'aggiornamento appena annunciato da Microsoft è molto importante per Copilot, il suo servizio con intelligenza artificiale che troviamo integrato in Windows (ecco quali sono i PC Copilot+).

L'aggiornamento riguarda trasversalmente tutti i prodotti Microsoft 365 più recenti e più diffusi. Andiamo a vedere insieme tutte le novità:

Arriva Copilot Pages

Tra le novità più interessanti troviamo Copilot Pages. Si tratta di una piattaforma con IA concepita per favorire il lavoro in team, in modo che possa aggiornarsi in tempo reale in base ai contributi inseriti dai vari collaboratori.

Si tratta quindi di una piattaforma che sarà in grado di offrire contenuti generati o modificati dall'intelligenza artificiale per avanzare su progetti in condivisione con altri utenti. Pages supporterà moltissime tipologie di contenuti da inserire nei progetti in condivisione, così come offre un sistema di tag per assegnare attività a specifici utenti con relativi commenti per semplificare il lavoro.

La generazione dei contenuti con l'IA sarà affidata all'ormai consueto prompt testuale per inviare le richieste a Copilot. Il video che trovate in basso vi mostra una panoramica sulle funzionalità di Pages.

Copilot Pages è in fase di distribuzione automatica a partire da oggi a tutti gli utenti abbonati a Microsoft 365 Copilot, con il rollout che dovrebbe completarsi entro fine mese.