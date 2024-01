Copilot si sdoppia: Microsoft in un colpo solo potrebbe spazzare la concorrenza?

La casa di Redmond introduce GPT-4 Turbo in Copilot e lancia Copilot Pro per tutti a 22 euro al mese

Negli ultimi mesi, gli investimenti di Microsoft in Copilot sono stati enormi, tanto che ad aprire l'app della casa di Redmond, sul browser o sui dispositivi mobili, verrebbe da chiedersi perché mai dover pagare per ChatGPT Plus (se vi state chiedendo cosa sia Copilot, qui trovate il nostro approfondimento dedicato e come attivarlo in Windows). Ora Microsoft rende la scelta ancora più semplice, di fatto rischiando di fare per il mondo dell'IA quello che ha fatto per i sistemi operativi. Da un lato infatti ha reso la versione gratuita di Copilot ancora più irresistibile rispetto a ChatGPT Plus, e dall'altro ha rilanciato con la nuova versione a pagamento Copilot Pro aperta a tutti, che permette di utilizzare lo strumento nella suite Microsoft 365. Andiamo a scoprire i dettagli e se veramente siamo di fronte al nuovo strumento di riferimento per l'IA.

Su Copilot arriva GPT-4 Turbo, ed è gratis

La prima novità è l'arrivo di GPT-4 Turbo su Copilot. Il modello, che fino a qualche giorno fa era esclusiva di ChatGPT Plus, consente una migliore comprensione del vostro prompt ed è aggiornato con informazioni recuperate dal Web fino ad aprile 2023, rendendolo molto più conscio dei fatti odierni. La finestra di contesto è ora aumentata a 128.000 token, il che significa un equivalente di 300 pagine di testo per potergli spiegare cosa volete da lui. Per confronto, GPT-4 fermava la sua conoscenza dei fatti a settembre 2021, mentre la finestra di contesto era limitata a 32.000 token, circa 100 pagine di testo. Ma non solo, secondo OpenAI GPT-4 Turbo offre una migliore analisi dell'immagine e capacità di ragionamento, e ora è disponibile gratuitamente con Copilot. In realtà Microsoft non lo ha annunciato ufficialmente, ma diversi utenti hanno notato che codice del sito è cambiato e ora mostra GPT-4 Turbo al posto di GPT-4. Tutto quello che dovete fare per usarlo, è avviare Copilot e attivare GPT-4: qui potete trovare la nostra breve guida a riguardo.

Arriva Copilot Pro per tutti: 22 euro al mese per poterlo usare in Microsoft 365

L'altra novità del giorno è il nuovo piano di abbonamento Copilot Pro aperto a tutti. Il servizio, che costa 22 euro al mese, consente di utilizzare Copiloy più velocemente durante gli orari di punta grazie all'accesso prioritario, e soprattutto ne sblocca le funzionalità nelle app di Microsoft 365. Questo significa che potrete usare Copilot in app come Word, Excel, Outlook, PowerPoint e OneNote per "creare, modificare e comunicare più velocemente". La casa di Redmond inoltre afferma che Copilot Pro offre anche uno strumento di creazione di immagini IA più avanzato,sempre basato su DALL-E 3 ma con prestazioni più veloci e 100 potenziamenti al giorno, oltre a portare immagini più dettagliate, in orizzontale e supporto per il paesaggio. Gli abbonati a Copilot Pro possono anche costruire il proprio Copilot GPT che è addestrato su un argomento specifico come configurato dall'utente.

Cosa significa per il mondo dell'IA