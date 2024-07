Copilot in OneNote diventa ancora più potente: ora riconosce la scrittura a mano libera

Pochi giorni fa però la casa di Redmond ha annunciato un importante aggiornamento, almeno per gli Insider di Microsoft 365: la possibilità per Copilot di comprendere anche le note scritte a mano libera .

Gradualmente, Microsoft sta integrando sempre più Copilot in Windows e nei suoi servizi: un esempio è OneNote , che lo scorso novembre ha ricevuto le funzionalità del modello IA dell'azienda per riassumere, creare elenchi o riscrivere le note.

Come sfruttare il riconoscimento della scrittura a mano libera di Copilot

Per usarlo, basta selezionare un una porzione di testo scritto a mano e cliccare sull'icona Copilot. Si aprirà il menu a discesa: ora si deve selezionare una delle voci che vi interessa, tra Crea riepilogo, Lista di cose da fare e Riscrivi, e Copilot eseguirà il comando.

Nell'annuncio da parte di Microsoft per gli utenti del canale Insider, viene infatti descritta la possibilità di Copilot di comprendere non solo il testo digitato , ma anche quello scritto a mano , sia tramite la barra multifunzione che dall'area di disegno.

In alternativa, si può aprire OneNote e navigare a una sezione contenente il testo scritto a mano, poi selezionare il pulsante Copilot, che aprirà il pannello dello strumento. A questo punto si possono fare domande a Copilot relative al testo.

Chi ha provato la funzione afferma che è incredibilmente efficace: Copilot sembra comprendere facilmente il testo scritto a mano, anche con una calligrafia piuttosto "complessa".

Lo strumento di creazione di lista di cose da fare è impressionante, ma anche il riassunto o quello di riscrittura sembrano efficaci. Quest'ultimo riporta il testo scritto in maniera molto fedele e non presenta allucinazioni, almeno nei test condotti.

Ricordiamo che le funzionalità di Copilot in OneNote sono disponibili solo per gli abbonati con una licenza Copilot Pro o Copilot per Microsoft 365 (funziona solo con Microsoft 365 al momento), mentre la novità è disponibile agli iscritti al canale Microsoft 365 Insider che installeranno l'ultima build di OneNote su Windows 17628.20006 o versioni successive.