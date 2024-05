Il futuro di Windows: nuovi PC Copilot+ e una funzione IA di cui non potrete fare a meno

Oggi Microsoft ha presentato la nuova generazione di computer dotati di IA integrata, i cosiddetti "PC AI", e, pensate un po', non sono Intel o AMD, ma presentano il nuovo chip ARM di Qualcomm Snapdragon Serie X (sapete come vedere le caratteristiche di un PC Windows?). Per l'occasione, la casa di Redmond ha anche annunciato una nuova funzione IA dedicata chiamata Recall, che vi consentirà di recuperare in maniera incredibilmente veloce qualsiasi cosa avete fatto sul computer: andiamo a scoprire tutti i dettagli.

Nuovi PC Copilot+: si parte da ARM con Surface Pro e Surface Laptop

L'annuncio più importante di ieri sera è stato sicuramente quello riguardante il nuovo brand di computer targati Copilot, i nuovi PC Copilot+. Durante la presentazione, il capo di Microsoft Satya Nadella ha dichiarato che i primi rappresentanti di questa nuova generazione di computer saranno dotati di chip ARM (i nuovi Snapdragon Serie X presentati a ottobre e che abbiamo provato qualche tempo fa). Ma non preoccupatevi, anche se questo annuncio ribadisce le speranze che Microsoft ripone in questa piattaforma, più avanti arriveranno anche PC basati su chip Intel e AMD. Ma cosa sono i PC Copilot+? Si tratta, come abbiamo anticipato un paio di mesi fa, di computer con hardware IA integrato e con determinati requisiti. Questi computer dovranno avere almeno un SSD da 256 GB, un processore neurale integrato (NPU) capace di almeno 40 TOPS (Tera Operations Per Second, un'unità di misura per determinare le prestazioni) e 16 GB di RAM. Microsoft ha dichiarato che tutti i principali partner, Dell, Lenovo, Samsung, HP, Acer e Asus, offriranno PC Copilot+, e Microsoft stessa ha annunciato i nuovi Surface Pro 11 e Surface Laptop 7 dotati di chip Snapdragon X Elite e Snapdragon X Plus (qui trovate il nostro approfondimento dedicato). Stando a quanto dichiarato, i nuovi laptop con chip Snapdragon X saranno "il 58 per cento più veloci" di un MacBook Air con un processore M3 e avranno un'autonomia che dura "tutto il giorno". Non è chiaro se questo sarà vero per tutti i laptop PC Copilot+ o solo per i modelli che passano ai processori basati su ARM di Qualcomm, ma sappiamo che questi ultimi arriveranno fino a 15 ore di navigazione web, quindi propendiamo per la seconda ipotesi. Microsoft si aspetta che saranno venduti 50 milioni di laptop con il marchio PC Copilot+. I primi PC Copilot Plus verranno lanciati il 18 giugno e utilizzeranno processori Qualcomm, mentre i modelli con processori Intel e AMD verranno presentati in un secondo momento. E se siete preoccupati per la compatibilità delle app, oltre all'emulazione, che sembra funzionare molto bene (anche per i giochi), Microsoft ha confermato che una serie di app molto popolari sono già disponibili, come Chrome, Spotify, Zoom, Slack, Blender e Davinci Resolve.

Per quanto riguarda Surface Pro 11 e Surface Laptop 7, sono già in preordine sul sito Microsoft. I primi partono da 1.229 euro con Snapdragon X Plus, schermo LCD, 16 GB di RAM, 256 GB di archiviazione, e da 1.829 euro con Snapdragon X Elite, 16 GB di RAM, 512 GB di archiviazione e schermo OLED. Al momento solo con Wi-Fi, mentre le opzioni 5G arriveranno più avanti.

I Surface Laptop 7 partono invece da 1.229 euro, per il modello 13,8 pollici, Snapdragon X Plus, 16 GB di RAM e 256 GB di archiviazione, e da 1.579 euro per il modello da 15 pollici con Snapdragon X Elite, 16 GB di RAM e 256 di archiviazione (il 15 pollici non è disponibile con Snapdragon X Plus). Ma la grande novità di questi computer sono le funzioni legate all'intelligenza artificiale, progettate per funzionare attraverso l'hardware del processore (e funzioneranno sia su PC ARM che Intel o AMD, ovviamente, se hanno il brand Copilot+).

Recall è il futuro dell'IA in Windows

Dicevamo dell'intelligenza artificiale integrata nei nuovi PC Copilot+, e possibile grazie a una NPU capace di almeno 40 TOPS. Una delle caratteristiche di punta è "Recall", che utilizza l'IA per creare una "memoria fotografica" ricercabile di tutto ciò che avete fatto e visto sul PC, sfruttando più di 40 modelli di intelligenza artificiale. Inoltre Copilot supporterà il nuovo modello GPT-4o di OpenAI lanciato la scorsa settimana. Per quanto riguarda Recall, chiamato internamente AI Explorer, si tratta di una funzione incredibilmente ampia. Con Recall potete ritrovare cosa avete fatto usando le app o i siti web, e persino recuperare una frase in una riunione online. Lo strumento è molto semplice da usare: basta eseguire una ricerca attraverso Recall e vedrete un'istantanea del computer in quel momento.

Sicuramente a molti verrà in mente Timeline, dismesso nel 2021, e in effetti Recall funziona in maniera simile con una sequenza temporale esplorabile. Ma è molto di più. Dicevamo della possibilità di recuperare cosa si è detto in una videochiamata: questo è possibile grazie a Live Captions, che trascrive e persino traduce il discorso. Ovviamente Recall non funzionerà su tutti i PC Windows, ma solo sui PC Copilot+. Inoltre Microsoft ha spiegato che per usare lo strumento sono necessari 256 GB di spazio di archiviazione, con un'allocazione predefinita di 25 GB che consente di memorizzare 3 mesi (ma si può aumentare). Una volta che lo spazio si esaurisce, le vecchie istantanee vengono eliminate. Per quanto riguarda la privacy, Microsoft dichiara che Recall rimane locale e privato sul dispositivo, inoltre potete mettere in pausa, interrompere o eliminare i contenuti acquisiti o scegliere di escludere app o siti web specifici. Infine Recall non prenderà istantanee di sessioni di navigazione web InPrivate in Microsoft Edge e contenuti protetti da DRM, ma non "eseguirà la moderazione dei contenuti" e non nasconderà attivamente informazioni sensibili come password e numeri di conto finanziario. Oltre a Recall, Microsoft ha annunciato anche Cocreator sui PC Copilot+, che porta Paint e Foto a un nuovo livello grazie allo strumento di IA generativa. Tra le funzioni a disposizione, la possibilità di creare immagini in tempo quasi reale da prompt di testo, e di combinarle con le proprie creazioni, oltre a un nuovo tipo di fotoritocco chiamato Restyle Image che consente di reimmaginare le foto personali con un nuovo stile che combina la generazione di immagini e il fotoritocco in Foto.