Ora potete usare Copilot Pro gratis, almeno per un mese. Vediamo come

Ora tutti possono provare gratuitamente Copilot Pro, l'avanzatissimo chatbot IA di Microsoft. La casa di Redmond ha infatti attivato la prova gratuita del piano da 22 euro al mese per sfruttare il suo strumento (sapete cosa sia Copilot? Scopritelo nel nostro approfondimento dedicato). Ricordiamo che Copilot Pro è il piano a pagamento di Microsoft che consente di avere l'accesso prioritario agli ultimi modelli OpenAI, la possibilità di creare il proprio Copilot GPT, 100 incrementi al giorno per Image Creator e Design, e l'accesso a Copilot all'interno delle app di Office se siete già abbonati a Microsoft 365 Personal o Home. Ora però è possibile anche utilizzarlo sulle app Office senza aver sottoscritto un piano Microsoft 365: vediamo tutti i dettagli.

Copilot Pro gratis per un mese: come accedere alla promo

Iniziamo dalla novità più interessante: la prova gratuita di Copilot. Per sfruttarla, dovete installare Copilot sul vostro telefono Android o iOS, poi effettuate l'accesso con il vostro account Microsoft. Una volta nella schermata iniziale, toccate in alto a sinistra l'icona con tre linee orizzontali e selezionate la scheda Sblocca le ultime novità dell'intelligenza artificiale con Copilot Pro. Adesso vedrete la pagina per sottoscrivere Copilot Pro con 30 days free in giallo. Toccate in basso Get Copilot Pro e nella pagina seguente vedrete la conferma della prova gratuita. Non vi verrà addebitato nessun costo fino al giorno prima di quello di attivazione del servizio a pagamento, e potrete annullarlo fino a quel momento.

Dal sito di Copilot Pro, invece, la prova gratuita non è (forse ancora) attiva, anche se probabilmente si tratta di un'iniziativa per spingere gli utenti a utilizzare l'app di Copilot, che non sta vedendo un tasso di adozione come sperava Microsoft.

Copilot Pro è ora disponibile anche nelle appo Office, senza Microsoft 365