Copilot sbarca su Telegram: come funziona ed il suo limite di utilizzo

Recentemente Microsoft ha lanciato Copilot per Telegram. Si tratta di una nuova integrazione del suo chatbot IA nella nota app di messaggistica. La versione beta di questa novità è disponibile per tutti gli utenti: essi, dunque, potranno provare le diverse opzioni garantire da Copilot.

Copilot su Telegram utilizza il modello GPT e la ricerca di Bing per fornire risposte con il linguaggio naturale: in questo modo, le conversazioni con il chatbot IA è più immediato. Per accedere a Copilot, gli utenti dovranno seguire questi passaggi:

Aprire l'app su Android, iOS oppure sul web;

Selezionare l'icona di ricerca e digitare @CopilotOfficialBot;

Premere sul tasto "Avvia" ed accettare i termini e le condizioni.

Appena si avvia Copilot, il bot illustrerà i diversi comandi utili per accedere a tutte le funzionalità disponibili. Tra queste, rientra la possibilità di fare ricerche, ricevere consigli e programmare i viaggi che si desiderano effettuare.