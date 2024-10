Quella appena enunciata è un'importante novità per tutti coloro che usano WhatsApp come app principale per la messaggistica. L'approdo di Copilot segna la possibilità di interagire con l'intelligenza artificiale direttamente tramite chat.

Copilot su WhatsApp: cosa può fare

Nel complesso funziona bene . Al primo avvio ci chiederà di accettare le condizioni che riguardano il trattamento degli eventuali dati personali comunicati durante l'interazione, e poi partirà a soddisfare le nostre richieste via messaggio. I tempi di risposta sono dell'ordine del secondo, anche nel caso in cui richiedessimo la generazione di immagini.

Se vi state chiedendo se è in grado di generare dei contenuti audio, allora la risposta è no.

Lo strumento supporta l'invio e l'interpretazione di messaggi vocali , proprio come se fosse un utente in carne e ossa. Inoltre, Copilot su WhatsApp supporta la lingua inglese ma anche l'italiano .

Come visibile infatti dagli screenshot in galleria , che abbiamo acquisito una volta provato Copilot sul nostro WhatsApp, siamo di fronte al prototipo del chatbot con IA.

E allora ci sembra particolarmente scontato vedere uno strumento come Copilot tra le nostre chat di WhatsApp, e questo probabilmente ci porterà a usare Copilot molto più di quanto non lo usassimo al di fuori della piattaforma.

Non sempre però riesce a soddisfare le nostre richieste. Gli abbiamo richiesto di generare un bel "buongiornissimo caffè" da condividere in una delle classiche chat di famiglia, ma lo abbiamo confuso più di quanto pensassimo fosse possibile. Leggete il nostro dialogo surreale qui di seguito:

Copilot su WhatsApp: come usarlo

Per usare Copilot su WhatsApp non dovrete far molto.

Basta accedere a questa pagina online sul sito ufficiale Microsoft, scansionare il QR code e poi procedere con l'apertura tramite l'app di WhatsApp.

Una volta aperto il link generato dal QR code potrete accedere alla chat con Copilot. Al primo utilizzo vi verrà chiesto di accettare la condizioni che riguardano il trattamento dei dati personali. Successivamente avrete a disposizione la solita chat di WhatsApp, con la quale potrete inviare messaggi e richieste a Copilot.

Infine, altro aspetto interessante consiste nella possibilità di usare Copilot anche su WhatsApp Desktop. Per farlo non dovrete far altro che accedere a questo link per aprire Copilot su WhatsApp Desktop.