Windows 10 non è morto: in arrivo una serie di funzioni di Windows 11

Microsoft quest'anno ha investito pesantemente nell'intelligenza artificiale, e dopo aver presentato Bing Chat, poco più di un mese fa ha lanciato con l'aggiornamento facoltativo di Windows 11 (poi arrivato con la versione 23H2 del 31 ottobre) il suo nuovo assistente IA Copilot.

In realtà lo strumento non è disponibile ufficialmente in Italia, ma potete dare un'occhiata alla nostra guida per scoprire esattamente cosa sia e come attivarlo. C'è però un problema: Windows 11 è ancora installato su una componente minoritaria di computer a livello globale, e quindi Microsoft starebbe pensando di rendere disponibile Copilot (e non solo) anche su Windows 10.

La notizia arriva da Windows Central, che avrebbe contattato delle fonti interne secondo cui sarebbe in arrivo un aggiornamento dedicato che porterà il pulsante Copilot anche sulla barra delle applicazioni della versione precedente del suo sistema operativo, oltre a una serie di funzioni esclusive di Windows 11.

La notizia segna un deciso cambio di rotta per Microsoft ed è facile comprenderne il motivo.

Installato su 1 miliardo di dispositivi, Windows 10 rappresenta la fetta principale degli utenti Windows (Windows 11 è installato su "appena" 400 milioni di computer), e con un singolo aggiornamento Copilot aumenterà di tre volte la sua base di utilizzo.

Il che avrà un vantaggio immediato su uno degli aspetti delicati del momento: i plugin per i chatbot IA. Come abbiamo già visto per ChatGPT, questo mercato si sta sviluppando enormemente, in quanto rappresentano vere e proprie "app" che sfruttano il modello per dare agli utenti una serie di servizi che vanno dalla prenotazione delle vacanze, alla ricerca di case e per passare alla lettura e analisi dei PDF.

Come Microsoft ha imparato a sue spese (qualcuno ha parlato di Windows Mobile / Windows Phone?), la base utenti è fondamentale per convincere gli sviluppatori a creare app per una piattaforma, e dire di avere 1,4 miliardi di utenti è un po' diverso di dire 400 milioni di utenti.

Secondo Windows Central, Copilot su Windows 10 funzionerà allo stesso modo di Windows 11, con una barra laterale che consentirà di conversare con l'IA per ogni necessità, e ovviamente la compatibilità con i plugin. Ma, secondo il sito, questa sarebbe solo una delle novità.

Microsoft sarebbe al lavoro per portare sul "vecchio" sistema operativo molte altre funzioni ora esclusive di Windows 11 e sarebbero addirittura in corso discussioni per estendere la data di fine del supporto di Windows 10, attualmente fissata per ottobre 2025.

Questa sarebbe una novità clamorosa, visto il disinteresse di Panay verso Windows 10, ma forse a Redmond si sono resi conto di non essere riusciti a spingere i loro utenti verso Windows 11 e hanno pensato che sarebbe economicamente più conveniente accoglierli all'interno dei loro servizi piuttosto che escluderli.