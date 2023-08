La lotta per l'eliminazione delle cornici dai telefoni è solo all'inizio

Come si vede da questa infografica pubblicata dal noto leaker Ice Universe, il prossimo iPhone troverà pane per i suoi denti nell'atteso Xiaomi 14 , che a pochi mesi dal lancio del melafonino potrebbe riprendersi lo scettro.

Tenendo presente che, come avverte il leaker, questi dati sono basati sulle varie anticipazioni e quindi potrebbero essere soggetti a variazioni, nei prossimi mesi assisteremo a uno scontro veramente interessante, con l'obiettivo finale di proporre telefoni senza cornici.

Partiamo proprio dagli iPhone 15 Pro Max o Ultra (ancora non è chiaro quale sarà il nome, ma forse Ice Universe, che li chiama Ultra, ha qualche informazione in più rispetto a noi).

Da precedenti rumor, sappiamo dell'intento di Apple di ridurre le cornici dei suoi modelli Pro, e il maggiore dei suoi dispositivi (dotato di schermo piatto) sarà dotato di cornici da 1,55 mm e di un bordo metallico di 1.0 mm, per un totale di 2,55 mm. A settembre 2023 sarebbe il telefono con le cornici più sottili sul mercato, ma dopo pochi mesi Xiaomi presenterà il suo Xiaomi 14, che potrebbe riprendersi il record.

Secondo le ultime anticipazioni, il top cinese dovrebbe infatti essere dotato di cornici da appena 1,3 mm che, insieme a un bordo di 0,8 mm porterebbero il totale a 2,1 mm. Se Xiaomi seguisse la stessa linea dell'anno passato, il dispositivo sarebbe dotato di schermo piatto, lasciando al modello Pro lo schermo curvo.

E Samsung? A febbraio 2024 dovrebbe arrivare il nuovo Galaxy S24 Ultra, ma Ice Universe è sicuro che non sconvolgerà questa classifica, con le sue cornici da 1,75 mm che, associate a un bordo di 1,67 mm porteranno il totale a 3,42 mm.

Non si sa se con schermo curvo o piatto, ma ricordiamo che S23 Ultra aveva una curvatura ridotta del 30% rispetto a Galaxy S22 Ultra.

Perché riportiamo l'informazione della curvatura dello schermo? Perché in questa corsa verso l'eliminazione delle cornici, a cui i produttori sembrano ambire (almeno Apple e Xiaomi), viene usato un "trucco". Questo consiste appunto nell'usare uno schermo curvo, che facendo da lente creerebbe una distorsione della luce, mascherando la cornice e dando l'impressione di un bordo nero molto ridotto rispetto a quello reale.

Apple non vorrebbe usare questo metodo e starebbe spingendo i suoi produttori di pannelli OLED, Samsung e LG, a trovare soluzioni per creare un dispositivo senza cornici, a quanto sembra una delle sue priorità (insieme all'eliminazione di fori anteriori per telecamere e Face ID). Indipendentemente dal risultato, questo nuovo scontro si spera che avrà un effetto positivo: l'eliminazione degli schermi curvi, molto più fragili in caso di cadute.