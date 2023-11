Le cornici del Pixel 8a che abbiamo visto finora potrebbero essere ottimistiche

Ormai è passato più di un mese dalla presentazione ufficiale dei Google Pixel 8 e Pixel 8 Pro, ma la serie 8 ancora non è terminata. Infatti, all'appello manca ancora il Pixel 8a, che presumibilmente verrà lanciato verso la metà del 2024, ma sappiamo che Google sta lavorando su di lui.

Circa un mese fa abbiamo visto dei render che mostravano il design del futuro smartphone, del quale si parlava anche delle dimensioni e delle cornici non troppo pronunciate. Invece, stando a quanto riportato dai leaker No Name e xleaks7 in un post su LinkedIn, sembra che la realtà sia ben diversa.

Come si può vedere nella galleria, sono stati fatti degli scatti a quello che dovrebbe essere un modello in alluminio del Pixel 8a, ritraendo tutti i suoi lati.