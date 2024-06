Corning lancia Gorilla Glass 7i: la protezione per i display dei dispositivi più economici

Quattro anni fa, Corning presentò Gorilla Glass Victus per proteggere i pannelli dei dispositivi mobili di fascia alta. Ora, invece, l'azienda ha ufficializzato Gorilla Glass 7i, che tutelerà i display dei dispositivi di fascia media. Si tratta di un vetro di settima generazione - come Victus - e la "i" sta per "innovazione leader del settore per dispositivi intermedi".