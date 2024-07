Samsung Galaxy Ring è arrivato: game over per la concorrenza?

Senza nulla togliere ai tanti altri dispositivi che Samsung ha presentato quest'oggi, ma Galaxy Ring era probabilmente il più atteso. Si tratta del primo smart ring dell'azienda, nonché (almeno sulla carta) di uno dei migliori sul mercato. Senza quindi ulteriore indugio vediamo quindi di che pasta è fatto questo Samsung Galaxy Ring, e soprattutto cosa può fare, per capire se la concorrenza deve davvero preoccuparsi, e se sia nata una nuova star.

Samsung Galaxy Ring: caratteristiche tecniche

Dimensioni : 7,0 x 2,6 mm,

: 7,0 x 2,6 mm, Peso : tra 2,3 g (taglia 5) e 3,0 g (taglia 13)

: tra 2,3 g (taglia 5) e 3,0 g (taglia 13) Misure : 9 taglie disponibili (da 5 - 13)

: 9 taglie disponibili (da 5 - 13) Memoria : 8 MB

: 8 MB Batteria : da 18 mAh (taglia 5) a 23,5 mAh (taglia 13)

: da 18 mAh (taglia 5) a 23,5 mAh (taglia 13) Sensori : accelerometro, PPGO 2PD+2LED(G)+2VCSEL(RIR), temperatura cutanea

: accelerometro, PPGO 2PD+2LED(G)+2VCSEL(RIR), temperatura cutanea Connettività : BLE 5.4

: BLE 5.4 Resistenza : 10 ATM, IP68, titanio di grado 5

: 10 ATM, IP68, titanio di grado 5 Custodia di ricarica : Dimensioni : 48,9 mm (L) x 48,9 mm (P) x 24,51 mm (A) Peso : 61,3 g Materiali : PC + SUS (cerniera) Batteria : 361 mAh

: Galaxy Ring ha un'autonomia media di circa 7 giorni (variabile a seconda della capacità della batteria), con un tempo di ricarica completa di 80 minuti. È disponibile in 3 colorazioni, titanium black, titanium silver, e titanium gold, per adattarsi a stili e gusti differenti. Come si intuisce anche dal nome dei colori, Galaxy Ring è realizzato in titanio (grado 5, per la precisione: 90% di titanio, 6% di alluminio e 4% di vanadio) e ciò lo rende particolarmente resistente e adatto all'uso in pressoché ogni ambiente, acqua inclusa.

Cosa fa Galaxy Ring?

La domanda è lecita, visto che parliamo di una tipologia di prodotto relativamente nuova. Ebbene, Samsung Galaxy Ring offre una vasta gamma di funzionalità, tutte legate al monitoraggio della salute, dell'attività e al benessere. Galaxy Ring monitora costantemente lo stato di salute 24 ore al giorno, 7 giorni su 7, rilevando parametri vitali come la frequenza cardiaca (con avviso in caso di battiti insolitamente bassi o alti) e la temperatura cutanea .

(con avviso in caso di battiti insolitamente bassi o alti) e la . Analisi del sonno , inclusa l'analisi del russare, il movimento durante il sonno, la latenza del sonno, la frequenza cardiaca e respiratoria durante il sonno.

, inclusa l'analisi del russare, il movimento durante il sonno, la latenza del sonno, la frequenza cardiaca e respiratoria durante il sonno. Monitoraggio ciclo : rileva la temperatura cutanea anche durante la notte per offrire un monitoraggio accurato del ciclo mestruale.

: rileva la temperatura cutanea anche durante la notte per offrire un monitoraggio accurato del ciclo mestruale. Rilevamento automatico degli allenamenti , che siano semplici camminate o corse.

, che siano semplici camminate o corse. Punteggio energetico: Galaxy Ring calcola un valore che riflette le condizioni fisiche e mentali dell'utente basandosi su quattro fattori: sonno, attività, frequenza cardiaca durante il sonno e variabilità della frequenza cardiaca durante il riposo. Ovviamente Galaxy Ring, non avendo alcun display, si integra con l'app Samsung Health, tramite la quale fornisce anche messaggi personalizzati per migliorare il benessere in vari ambiti della salute. È possibile però eseguire alcune gesture direttamente sull'anello, ad esempio per scattare foto o per disattivare la sveglia sugli smartphone Galaxy. E tramite Samsung Find è sempre possibile trovare il proprio Galaxy Ring smarrito, casomai ce ne fosse bisogno. Una nota sulla resistenza all'acqua. A dispetto delle certificazioni di cui sopra, Samsung chiarisce che Galaxy Ring "non è impermeabile e non è adatto ad attività acquatiche ad alta pressione e alle immersioni. Può essere utilizzato per attività in acque poco profonde come il nuoto in piscina o nell'oceano."

Uscita e Prezzo

Galaxy Ring sarà disponibile in pre-ordine a partire dal 10 luglio, ma non in Italia. La disponibilità generale è prevista dal 24 luglio, ma appunto non abbiamo ancora conferme ufficiali per il nostro mercato. Anche il prezzo rimane per ora un mistero, con la sola indicazione trapelata di 449 euro: una cifra più elevata della concorrenza, ma almeno non si parla di annosi abbonamenti. Non appena averemo delle conferme definitive ve lo faremo sapere.

