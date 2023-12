Cosa hanno cercato gli italiani nel 2023: Leonardo, Sinner e Peppino di Capri

Il 2023 sta per chiudersi, un anno intero che anche in termini di tecnologia ha visto tante novità, sia in termini di dispositivi hardware che in termini software. C'è stata la consacrazione dell'intelligenza artificiale alla portata di tutti, ma non solo.

E come ogni fine anno, Google ci tiene a farci sapere com'è stato l'anno che sta per chiudersi in base alle ricerche che sono state effettuate sul suo motore di ricerca, il quale è sicuramente il più usato in tutto il mondo.