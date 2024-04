Cosa supporta il Find My Device di Google

Google ha iniziato a distribuire la rete Find My Device ai suoi utenti, al momento solo in USA e Canada ma con in programma di estenderla a tutto il mondo. Ora scopriamo quali sono i dispositivi che supporta.

L'aspetto della compatibilità con Find My Device è molto rilevante perché potrebbe costituire una marcia in più del nuovo servizio di Google rispetto alla rete Dov'è che offre Apple. Andiamo quindi a vedere quali sono le tipologie e i modelli di dispositivi che vengono supportati, o che riceveranno presto il supporto.