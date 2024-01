COSORI lancia una nuova friggitrice ad aria con doppio cestello (con vetro!) per cotture sincronizzate

Banalmente pollo arrosto e patate ci mettono più tempo se cotti insieme, e non è poi detto che i cibi che volete cuocere vengano cotti in modo ottimale alle stesse temperature.

Ma perché due cestelli? Se avete usato friggitrici ad aria con cestelli grandi (dai 6 in litri in su) saprete che comunque cuocere pietanze diverse contemporaneamente richiede più tempo e un minimo di interazione con la pietanza.

COSORI Dual Zone (letteralmente doppio cestello) è una friggitrice ad aria dotata appunto di due cestelli separati. Ciascuno può ospitare fino a 4,25 litri di pietanze , per un totale complessivo di 8,5 litri . Ognuno dei due cassetti è dotato di vetro frontale , e all'interno c'è ovviamente anche una luce da accendere con apposito comando per controllare la cottura dei cibi all'interno. Di solito i cestelli dotati di vetro non possono essere lavati in lavastoviglie, questi invece potete metterli senza problemi, come indicato anche su Amazon in un'immagine dedicata.

COSORI annuncia oggi il lancio in Italia della sua nuova friggitrice ad aria. Vi avevamo parlato ultimamente del modello Dual Blaze a doppia resistenza e di uno degli ultimi modelli, la Turbo Blaze dotata di ventola a più velocità. Il modello lanciato oggi si distingue da questi due per la presenza di un doppio cestello!

Con due cestelli risolvete il problema alla radice. COROSI Dual Zone vi permette di fare due cotture diverse, sia per tempi che per temperature, e come se non bastasse potete sincronizzare la preparazione in modo che entrambi i cestelli finiscano la loro cottura nello stesso istante. Nulla poi vieta di usare solo uno dei due nel caso dobbiate cuocere meno cibo.

A livello di temperature COSORI Dual Zone ha un range davvero ampio: si va da un minimo di 35°C, ottimo per cotture lente, mantenimento ed essiccazione, a un massimo di ben 230°C. La potenza nominale ammonta a 1.750W, poco più della Turbo Blaze. Ovviamente serve un po' di spazio in più del solito per ospitare un modello a doppio cestello: la larghezza ammonta a 44 cm, circa 14 cm in più dei modelli convenzionali da 6 litri.

Comunque, come avrete probabilmente capito dalle foto recensiremo il nuovo modello nelle prossime settimane. Nell'attesa la trovate già su Amazon con coupon da 20€ per abbassare il prezzo.