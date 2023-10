Ora potete costruirvi una Game Boy Mini Camera. Per favore, non fatelo

C'è stato un periodo di grande creatività, durante il quale alcuni produttori di smartphone si erano baloccati con l'idea di creare dispositivi "modulari", con accessori che potessero espanderne le potenzialità (ricordate questi telefoni dal design assurdo?). Vengono in mente dispositivi come LG G5, Motorola Moto Z, Red Hydrogen o il mai nato Project Ara di Google. Ma prima ancora, e con successo, c'è stato il momento degli accessori per Game Boy: lenti, luci, batterie, cavi e persino una macchina fotografica: la Game Boy Camera. Quest'ultima in particolare trasformava il Game Boy in una macchina fotografica, una soluzione avveniristica per l'epoca (stiamo parlando del 1998, e i pochi fortunati usavano il Nokia 5110). A giugno di quest'anno però il modder Christopher Graves ha creato una versione più moderna del dispositivo, la Game Boy Mini camera, che consente di trasformare una cartuccia nel modulo fotografico, e riuscendo anche a migliorarne le capacità (a sinistra la Game Boy camera, a destra la Game Boy Mini Camera).

Fonte: Christopher Graves

Graves vende sul suo sito le cartucce già fatte (o meglio accetta commissioni) per 179 dollari più 15 di spedizione, ma dopo averne accettate cinque ha chiuso gli ordini fino al 2024. Che fare se volete assolutamente una di queste cartucce? Crearvene una da soli. L'intraprendente modder ha infatti pubblicato sul sito le istruzioni, mettendo in vendita i file (per la stampa della cartuccia) e dando i link per l'acquisto dei componenti (a parte quello per la Game Boy Camera originale). Bisogna però dare un enorme avviso: questa mod è veramente difficile, e richiede non solo che abbiate la Game Boy Camera (si trova su eBay sui 50 euro), ma che la smontiate per adattarne i componenti alla nuova cartuccia. Inoltre bisogna saper usare bene la saldatrice, quindi non è proprio una soluzione accessibile a tutti.

Detto questo, se avete le competenze necessarie è sicuramente un progetto interessante, e con un centinaio di dollari (esclusa Game Boy Camera ed eventualmente stampante 3D per stamparvi la cartuccia) dovreste riuscire a cavarvela. Una volta completata, avrete un risultato davvero stupefacente, con persino un selettore laterale (opera di un altro modder, che Graves ha adattato per il suo progetto) che consente di scambiare tra l'interfaccia originale della Game Boy Camera e una ROM personalizzata che carica istantaneamente il mirino in modo da poter iniziare a scattare foto velocemente.