La nuova conferma arriva da un'immagine condivisa da Sonny Dickson su X , che mostra un case per iPhone 16 con un'apertura in corrispondenza di dove si troverà il Capture button.

Secondo MacRumors, che era stata una delle primissime testate a riportare la notizia di questo nuovo tasto, si tratterà di un pulsante particolare, con sensore touch (che permetterà all'utente di eseguire zoom in e zoom out), con doppia corsa (per mettere a fuoco con una pressione leggera e avviare una registrazione video con clic deciso).

Proprio per la particolarità del tasto, nella cover in questione l'accesso al Capture button è completamente libero, e non coperto dalla cover stessa come gli altri pulsanti.

Come si vede dalla foto, il tasto dedicato allo scatto si troverà sotto quello di accensione, in modo da essere a portata di indice quando si vuole registrare un video con l'iPhone posizionato in orizzontale.