La presunta cover di iPhone 15 Pro Max conferma un addio doloroso

A meno di tre mesi dal lancio dei nuovi iPhone 15, continuano a sovrapporsi le anticipazioni di leaker sguinzagliati in tutto il mondo (soprattutto in Cina) alla ricerca di novità.

Come al solito, la maggior parte di queste riguarda il design e proviene da produttori di cover già in possesso delle unità dummy per poterle creare.

Il tipster Majin Bu è riuscito a entrare in possesso delle versioni per iPhone 15 Max Pro e ha condiviso un video su Twitter, mostrando le novità che ci attendono con l'ultimo top della mela.