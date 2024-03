Le prime cover di iPhone 16 confermano il nuovo design della fotocamera

Le prime cover per iPhone 16 confermano il rinnovato design del comparto fotografico di cui beneficeranno le varianti standard e Plus del futuro smartphone di Apple. Difatti, rispetto a quanto visto su iPhone 15 e iPhone 15 Plus, la società di Cupertino avrebbe deciso di tornare ad una disposizione verticale dei sensori. Insomma, i due obiettivi fotografici sarebbero inseriti in un inedito modulo a pillola che ricorda un pò quello già visto su iPhone X. Il microfono, poi, si troverebbe accanto alle lenti mentre il flash alla destra dell'isola.

Questa decisione dovrebbe consentire agli iPhone di fascia bassa di poter registrare video spaziali, i quali potranno essere riprodotti in modo immersivo su Vision Pro (attualmente solo iPhone 15 Pro e iPhone 15 Pro Max supportano questa funzionalità). Un'altra novità che caratterizzerà gli iPhone 16, poi, sarà il tasto Azione, che ha debuttato sulle varianti Pro di iPhone 15, ed il tasto capacitivo "Cattura", che verrà posizionato lateralmente.

Questo inedito pulsante dovrebbe permettere di scattare foto oppure avviare/terminare la registrazione di video (oltre ad effettuare lo zoom delle foto tramite lo scorrimento del dito verso destra).