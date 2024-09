Capture button sugli iPhone 16. Le cover originali potrebbero nascondere un "trucco" per usarlo

Le cover dei nuovi iPhone 16 non avranno un foro per il Capture button ? Questo è quanto è emerso da un leak dalla Cina, secondo il quale le cover originali adotteranno una soluzione che permetterà di usare il tasto capacitivo per scattare le foto e gestire l'app fotocamera anche senza farlo notare.

Il tasto c'è e si può usare, ma non si vede

Il leaker DuanRui ha pubblicato su X un post con l'immagine di quelle che sembrano cover per iPhone 16 non originali. Nel commento, tradotto direttamente da X (per chi non sa il cinese), si può leggere che "la custodia protettiva ufficiale della serie iPhone 16 di Apple non avrà questa apertura e sarà trasformata in un design integrato, che non influenzerà il normale utilizzo di questo pulsante capacitivo".