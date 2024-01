La nuova Creami Extra Wow 10 di PosteMobile vi porterà all'ufficio postale

I suoi punti di forza sono sicuramente l'infrastruttura di Vodafone, che garantisce un'ottima copertura di segnale in tutto il Paese, e la possibilità di avere una velocità di navigazione fino a 300 Mbps in download e 50 Mbps in upload. Inoltre, non è vincolata all'operatore di provenienza, quindi chiunque può fare la portabilità.

Tuttavia, uno dei lati negativi è l'impossibilità di fare il passaggio per i già clienti PosteMobile. Perciò, gli unici che possono accedere a questa offerta sono i nuovi clienti, che possono o fare la portabilità o attivare un nuovo numero, rivolgendosi esclusivamente a un ufficio postale.

Infine, questa offerta non rimarrà disponibile a lungo, perché, come specificato sul sito di PosteMobile, l'offerta è valida fino al 23 gennaio 2024, dopodiché non sarà più possibile attivarla. L'offerta prevede un costo di attivazione complessivo di 25€, che sono ripartiti in 15€ per la SIM e 10€ di prima ricarica.

Per tutti i dettagli sull'offerta è possibile consultare il sito di PosteMobile, dove ci sono termini e condizioni dell'offerta, oppure rivolgersi all'ufficio postale per avere ulteriori delucidazioni.