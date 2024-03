Il nostro cervello sta crescendo, lo dicono gli scienziati

Un team internazionale di ricercatori ha scoperto che il cervello umano è cresciuto considerevolmente in tempi recenti. I nati negli anni '70, ad esempio, presentano quasi il 15% in più di superficie cerebrale, e il 6,6% in più di volume, rispetto ai nati negli anni '30.

Siamo più intelligenti?

La risposta alla domanda che vi starete ponendo è: boh! Una massa cerebrale maggiore non è necessariamente sintomo di un'intelligenza superiore. Gli scienziati sono però fiduciosi del fatto che questo aumento potrebbe aiutare a prevenire la demenza e altre malattie in età avanzata.

L'aumento della dimensione di alcune parti del cervello, in particolare quelle legate alla memoria e all'apprendimento, potrebbe comunque riflettere uno sviluppo e una salute cerebrale migliori.

Ad esempio, sebbene ci sia stato un aumento del numero totale di malati di Alzheimer, la percentuale di nuovi casi è diminuita di decennio in decennio, secondo uno studio pubblicato nel 2016 nel The New England Journal of Medicine.

Un cervello più grande potrebbe insomma funzionare come da riserva nel corso della vita, in particolare contro malattie legate al progredire dell'età. Non saremo magari più intelligenti, ma almeno non lo saremo più a lungo.