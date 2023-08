Pronti a giocare a Diablo IV sul vostro Mac?

Con macOS Sonoma, Apple ha introdotto un nuovo strumento, chiamato Game Porting Tool, che consente agli sviluppatori di portare facilmente i loro giochi Windows sul Mac e in grado di tradurre in tempo reale DirectX 12 in Metal 3, la controparte di Apple.

Ma per poter giocare ai vostri titoli DirectX 12 preferiti sul Mac dovrete attendere non solo il rilascio del nuovo sistema operativo, che non avverrà prima di questo autunno, ma anche il porting da parte degli sviluppatori. Perché aspettare? CodeWeaver ha infatti appena rilasciato CrossOver 23 (ecco come installare Windows su Mac).

Il programma, su cui si basa proprio il Game Porting Tool di Apple, ha ricevuto infatti un grosso aggiornamento che porta una serie di novità. La più importante è ovviamente il supporto iniziale a DirectX12, l'API Microsoft disponibile su Windows e Xbox che gestisce grafica e suono.

Con DirectX 12, i giochi possono accedere a tutti i core GPU contemporaneamente, il che comporta prestazioni migliori e una qualità grafica superiore, e il suo supporto è un grosso passo avanti, visto che le versioni precedenti di CrossOver erano compatibili solo con DirectX 11.

Ma perché "supporto iniziale"? Perché non tutti i giochi DirectX 12 sono ancora compatibili con CrossOver 23, e CodeWeavers afferma che al momento sono supportati solo Diablo II Resurrected e Diablo IV, ma non, ad esempio, Cyberpunk 2077 (uno dei titoli che Apple ha presentato con il suo Game Porting Tool). Il che significa che altri giochi si baseranno ancora sulle precedenti versioni di DirectX.

Ma niente paura, lo sviluppatore assicura di essere al lavoro per migliorare "aggressivamente il supporto per ancora più titoli DirectX 12".

Altre novità riguardano l'implementazione dei geometry shader (usati per le elaborazioni geometriche, per esempio per convertire una topologia a una geometria differente) e il supporto per il transform feedback. Questo risolve diversi problemi per alcuni giochi che soffrivano di grafica mancante o di schermate nere. Inoltre CrossOver 23 aggiunge anche il supporto per l'app EA, il nuovo launcher di giochi di Electronic Arts che in futuro sostituirà Origin.

CodeWeavers afferma che alcuni dei titoli che supportano l'aggiornamento, oltre ai già citati Diablo, sono Risk of Rain 2, TEKKEN 7, Octopath Traveler, Street Fighter V, Astroneer, MechWarrior 5: Mercenaries e Trailmakers.

Se siete interessati a CrossOver 23, potete scaricarlo dal sito dello sviluppatore gratuitamente per quattro giorni di prova o al prezzo di 74 dollari per 12 mesi, e se lo acquistate entro il 31 agosto usando il codice LEVELUP23 potrete usufruire di uno sconto del 23%.