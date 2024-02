CrossOver si aggiorna e porta ancora più giochi sul Mac

Se cercate un modo per usare le app Windows sui Mac con processore Apple, forse potete ripiegare su CrossOver, che non vi consente di installare il sistema operativo di Microsoft sui computer della mela, come fa Parallels Desktop o altre soluzioni, ma offre un modo snello per superare le barriere di compatibilità.

Questo processo è possibile grazie a Wine, un programma che consente di utilizzare programmi sviluppati per Windows su altri sistemi operativi, e l'ultimo aggiornamento di CrossOver, arrivato alla versione 24, è particolarmente interessante in quanto si basa sull'ultimo Wine 9.0 e porta numerose novità.

Tra queste, spiccano il migliore supporto per l'esecuzione di app a 32 bit sulle ultime versioni di macOS, che sono solo a 64 bit da quando Apple ha rimosso il supporto per il software a 32 bit da macOS Catalina.

Inoltre CrossOver 24 porta una maggiore compatibilità ai giochi, oltre al supporto per Vulkan, display multipli e scalabilità High-DPI.

Altri aggiornamenti includono un modo più semplice per lanciare gli eseguibili semplicemente trascinandoli in CrossOver, oppure anche creando un'icona di avvio cliccando su Salva comando come lanciatore. Infine, sono state aggiunte correzioni per l'esecuzione di app Windows da Office 365.

Ma dicevamo dei giochi, uno dei fiori all'occhiello di CrossOver, che l'anno scorso con la versione 23 del programma aveva aggiunto l'atteso supporto per l'API DirectX 12 in modo da ottenere migliori prestazioni grafiche.

In CrossOver 24, lo sviluppatore ha dichiarato che sono state incluse anche correzioni per molti giochi, come:

Planet Zoo ora funziona di nuovo dopo l'ultimo aggiornamento del gioco

ora funziona di nuovo dopo l'ultimo aggiornamento del gioco Warframe: ora il lanciatore ora funziona

ora il lanciatore ora funziona The Binding of Isaac: Rebirth non si blocca più

non si blocca più Mafia: Definitive Edition ora funziona

ora funziona Il multiplayer Age of Empires III: Definitive Edition funziona di nuovo

funziona di nuovo Horizon Zero Dawn e Anno 1800 ora funzionano bene

Gli sviluppatori affermano che CrossOver 24 è stato rilasciato a tempo di record, ma che è solo l'inizio e prevedono di rilasciare molte grandi novità a breve.

Se siete interessati a questo strumento per eseguire app Windows sul vostro Mac (o anche su Linux, con la versione dedicata), potete provare gratuitamente Crossover a questo indirizzo cliccando su Free Trial e se vi piace potete acquistarlo per 74 dollari (acquisto una tantum, non in abbonamento, ma aggiornamenti solo per 12 mesi) o per 494 dollari con aggiornamenti a vita.

