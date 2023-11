Crunchyroll si tuffa nel mobile gaming: le differenze con Netflix e Apple Arcade

Ma nelle ultime ore la stessa piattaforma ha introdotto dei nuovi giochi focalizzati sull'ambiente mobile. Nello specifico, sono arrivati cinque titoli: Captain Velvet: The Jump+ Dimensions, River City Girls, Wolfstride, Behind the Frame: The Finest Scenery, e Inbento.

Come le piattaforme che abbiamo citato prima, anche Crunchyroll prevede l'accesso illimitato senza acquisti in-app ai giochi sulla sua piattaforma per i suoi abbonati. Ma vediamo subito una differenza importante con le altre piattaforme come Netflix e Apple Arcade.

Crunchyroll infatti ha annunciato, nell'ambito dell'introduzione di questi nuovi giochi, che ospiterà esclusivamente titoli mobile focalizzati su anime e intrattenimento ispirato al mondo anime. La piattaforma ha anche riferito che nel corso del tempo arriveranno nuovi titoli per giocare.

Dunque, i nuovi giochi appena annunciati da Crunchyroll sono già disponibili per i suoi abbonati per giocare da dispositivi Android e iOS. Trovate maggiori dettagli sulla pagina ufficiale dedicata.