Le cuffie di Nothing senza segreti: trapela anche il prezzo

Manca sempre meno alla prossima novità da Nothing, l'azienda fondata dall'ex numero 1 di OnePlus. Stanno arrivando due nuovi modelli di cuffie della serie Nothing Ear. Nothing Ear: come sarà il design Delle nuove Nothing Ear sappiamo già molto. Nei giorni scorsi abbiamo visto diversi leak sulle nuove Nothing Ear e Ear (a). Ultimamente abbiamo visto il design al completo, il quale viene confermato dalle nuove immagini condivise da Ishan Agarwal. Le immagini che trovate nella galleria in basso mostrano infatti le nuove Nothing Ear. Le nuove true wireless presentano un design molto simile a quello che abbiamo visto per la precedente generazione di cuffie: vediamo le colorazioni in bianco e in nero, con il classico look trasparente al quale ci ha abituato Nothing con i suoi precedenti dispositivi. Dalle immagini vediamo infine che ci sarà il supporto alla ricarica wireless.

Le Nothing Ear (a) sono le più interessanti?

La galleria che invece trovate qui sotto vi mostra il look di Nothing Ear (a). Come vociferato in un paio di occasioni, le nuove economiche di Nothing avranno un'inedita quanto peculiare colorazione in giallo. Ci saranno anche la nera e la bianca. Oltre all'anteprima del loro look, il leaker Agarwal ci fornisce anche qualche dettaglio tecnico:le Ear (a) dovrebbero sfoggiare la cancellazione del rumore attiva con soppressione del rumore a 45 dB, ricarica rapida, autonomia fino a 8 ore per ricarica completa delle cuffie, e certificazione IP54, la quale dovrebbe offrire una protezione media contro polvere e schizzi d'acqua.

Quanto costeranno?