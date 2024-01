Le nuove cuffie Sennheiser Accentum Plus sono per chi ha paura di restare a secco

Sennheiser le aveva presentate al CES, e ora sono ufficiali: le nuove Accentum Plus sono cuffie wireless estremamente complete e caratterizzate non solo dal suono potente, ma anche dall'ANC ibrido adattativo e soprattutto dall'autonomia di ben 50 ore, oltre alla ricarica rapida che consente in 10 minuti di ottenere 5 ore di riproduzione (state cercando le cuffie giuste per voi? Date un'occhiata alla nostra lista delle migliori sul mercato, sempre aggiornata e con offerte imperdibili).

Caratteristiche tecniche

Connettività: Bluetooth 5.2, classe 1, 10 mW (max)

Bluetooth 5.2, classe 1, 10 mW (max) Codec supportati: SBC, AAC, aptX, aptX adaptive, mSBC, CVSD

supportati: SBC, AAC, aptX, aptX adaptive, mSBC, CVSD Dimensione degli altoparlanti: 37 mm

degli altoparlanti: 37 mm Impedenza degli altoparlanti: Attiva: 560 Ohm, Passiva: 95 Ohm

degli altoparlanti: Attiva: 560 Ohm, Passiva: 95 Ohm Cancellazione attiva del rumore : ANC adattativo ibrido

: ANC adattativo ibrido Principio del microfono : MEMS

: MEMS Schema di pick-up del microfono: 2 microfoni, beamforming per la riduzione del rumore

del microfono: 2 microfoni, beamforming per la riduzione del rumore Durata batteria : fino a 50 ore di riproduzione musicale via Bluetooth e con ANC (condizione di prova: iPhone, volume medio)

: fino a 50 ore di riproduzione musicale via Bluetooth e con ANC (condizione di prova: iPhone, volume medio) Tempo di ricarica: circa 3.5 ore per una carica completa Dopo 10 minuti di ricarica, la musica può essere riprodotta per 5 ore.

di ricarica: circa 3.5 ore per una carica completa Dopo 10 minuti di ricarica, la musica può essere riprodotta per 5 ore. Tipo di batteria : 800 mAh, ricarica USB tramite presa USB-C

: 800 mAh, ricarica USB tramite presa USB-C Dimensioni: 16,5 x 19,5 x 4,8 mm (piegato)

La caratteristica principale delle nuove Sennheiser Accentum Plus è l'autonomia di 50 ore, mentre ricarica rapida consente in 10 minuti di recuperare 5 ore di ascolto: accoppiate, queste funzioni rendono questo dispositivo le cuffie perfette per l'ascolto in movimento. L'ANC ibrido adattativo si adatta dinamicamente all'ambiente circostante, mentre i trasduttori angolati creano uno spettro sonoro più ampio per un'esperienza d'ascolto totalmente immersiva. Tra le caratteristiche software spiccano la possibilità di personalizzare l'ascolto grazie alla modalità Bass Boost e Podcast o tramite l'equalizzatore a 5 bande integrato e l'app Sennheiser Smart Control, mentre il test di personalizzazione del suono realizzato da Sennheiser e dai principali ricercatori del Fraunhofer Institute, crea un profilo adatto al proprio udito.

Le nuove cuffie di Sennheiser sono inoltre dotate di controlli touch che consentono di attivare la modalità Trasparenza con un tocco, in modo da essere in contatto con l'ambiente circostante con un semplice tocco senza dover togliere le cuffie, la modalità automatica anti-vento e la pausa intelligente.

Disponibilità e prezzi