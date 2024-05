Ecco come saranno le Sonos Ace, le prime cuffie wireless dell'azienda americana

Un rivenditore autorizzato di parti di ricambio Sonos, per errore, ha pubblicato il nome e le immagini delle prime cuffie dell'azienda, che probabilmente debutteranno ufficialmente il mese prossimo. Procedendo con ordine, le cuffie dovrebbero chiamarsi Sonos Ace e potrebbero costare 403,58 euro. Per il lancio ufficiale, il prezzo di vendita sicuramente verrà "aggiustato", ma questo dettaglio ci fornisce la certezza che si tratta di cuffie premium.

Passando alle immagini, le cuffie presentano dei cuscinetti che avvolgeranno totalmente l'orecchio. Inoltre, si possono osservare alcuni pulsanti sia sulla parte inferiore che laterale dei padiglioni, nonché un selettore manuale verticale. La confezione di vendita, invece, includerà un cavo jack audio per l'ascolto non wireless, un cavetto USB-C, una cover dedicata ed un'altra dalle dimensioni più contenute: probabilmente conterrà dei cavi (ma su questo non c'è certezza alcuna).