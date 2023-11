Ufficiali le nuove cuffie TWS Redmi Buds 5 Pro: ANC e costo basso i punti di forza

Xiaomi ha presentato oggi i nuovi auricolari Redmi Buds 5 Pro, caratterizzati da una custodia per la ricarica dal design elegante e circolare. Gli auricolari, invece, presentano un design a doppia unità coassiale in ceramica , che combina un tweeter piezoelettrico in ceramica da 10 mm e un subwoofer dinamico placcato in titanio da 11 mm. Entrando nei particolari, le cuffie hanno ricevuto anche certificazioni audio da tre piattaforme professionali . Si tratta di Zhenpin Master Tape e Zhenpin Space Audio di QQ Music, NetEase Cloud Sound di NetEase Cloud Music e Viper Atmos di Kugou Music.

Passando alle caratteristiche tecniche, Redmi Buds 5 Pro vantano un'acustica a doppio motore, riduzione del rumore dello spazio profondo e una nuova struttura acustica con un potente algoritmo : tutto ciò dovrebbe garantire una buona qualità complessiva del suono nonché un'ottima capacità di riduzione del rumore. Inoltre, le cuffie raggiungono una profondità massima di riduzione del rumore di 52 dB, supportano la regolazione adattiva dell'intelligenza artificiale e offrono una bassa latenza di 49 ms, insieme a una banda di frequenza di riduzione del rumore di 4 kHz e una resistenza al rumore del vento di 9 m/s per le chiamate.

Lato autonomia, una ricarica rapida di appena 5 minuti consentirà 2 ore continue di riproduzione musicale. In particolare, ogni auricolare ha un'autonomia di 10 ore, per complessive 38 ore. Infine, è disponibile anche una speciale versione gaming delle Redmi Buds 5 Pro. Questa variante dispone di un connettore flash wireless professionale con interfaccia Type-C, compatibilità con più dispositivi, un collegamento di trasmissione indipendente da 2,4 GHz con latenza ultra-bassa di 20 ms e un codec audio LHDC Lossless a livello CD per un'esperienza di gioco migliorata, insieme a dual-engine riduzione del rumore.

Redmi Buds 5 Pro hanno un prezzo di 399 yuan (circa 50 euro) e sono disponibili in tre colori: nero, bianco e blu; l'edizione Redmi Buds 5 Pro Gaming invece è venduta a 499 yuan (circa 65 euro). Saranno messe in vendita in Cina a partire dal 5 dicembre.