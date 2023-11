Per il Cyber Monday ecco la promozione DAZN: il piano Standard scontato per 2 mesi

In occasione del Cyber Monday, oggi 27 novembre, DAZN ha lanciato una promozione. In particolare, fino al 10 dicembre, sarà possibile attivare il piano Standard in versione mensile ad un costo speciale per i primi due mesi, ovvero 19,90 euro (dal terzo mese in poi occorrerà una spesa mensile di 40,99 euro).

Per chi non lo sapesse, il piano DAZN Standard consente l'accesso a tutto il catalogo di contenuti presenti sulla piattaforma streaming. Ad esempio, sarà possibile vedere tutta la Serie A TIM, la Serie BKT, la Uefa Europa League ed i migliori match della UEFA Conference League. Non mancano poi altri sport, tra cui il basket, con tutte le partite di Serie A Unipolsai, Eurolega ed Eurocup. Per gli appassionati della pallavolo, invece, recentemente DAZN ha acquistato i diritto della CEV Champions League maschile e femminile. Inoltre, l'abbonamento alla piattaforma è utilizzabile su vari dispositivi, tra cui Smart TV, smartphone, PC e console da gaming.