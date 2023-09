Dal canto nostro possiamo dirvi che nel corso degli ultimi anni Cyberpunk 2077 è cambiato , non drasticamente , ma comunque abbastanza da risolvere i problemi iniziali più gravi e da introdurre tante novità in grado di migliorare l'esperienza complessiva. Sono stati migliorati ed espansi i rami talenti, cambiata l'interfaccia e l'utilizzo dei cyberware, decisamente migliorato il combattimento sui veicoli (si spara alla guida, finalmente) e la reazione della polizia alle vostre malefatte e tanto altro. E a questo si aggiunge Phantom Liberty, che aggiunge una zona inedita comprensiva di 13 missioni principali e 17 secondarie , oltre a un nuovo ramo talenti, nuovi oggetti e un sacco di altri contenuti.

E c'è poco da fare: la storia di Phantom Liberty vi cattura sin da subito , immergendovi in una narrazione ad alta tensione condita da combattimenti allucinanti e da boss fight alquanto complessi, sin dalle primissime battute tra l'altro. Se vi spaventa il fatto di dover riprendere in mano Cyberpunk 2077 dopo 2 anni, come tra l'altro spaventava anche noi, è possibile cominciare il gioco direttamente dall'espansione creando un personaggio ad-hoc con già vari livelli di esperienza, equipaggiamento e parte della trama e delle missioni principali già svolte. "Reimparare" a giocare è un po' come andare in bicicletta e immergersi nel mondo di Cyberpunk è questione di poco. Certo, viene la tentazione di ricominciarlo da capo e affrontare l'espansione maggiormente consci di quello che facciamo e con un personaggio cucito su di noi, ma quello dipende interamente da voi.

Proprio in Cyberpunk è possibile sperimentare le ultimissime tecnologie del celebre produttore di schede video, e in questo articolo ci concentriamo proprio su quelle.

Ma Phantom Liberty, e Cyberpunk 2077 in generale, non sono solo gameplay e storia. Con la nuova espansione l'opera di CD Projekt si riconferma come il titolo migliore per spremere al massimo l'hardware dei PC Gaming , tanto da meritarsi l'attenzione di NVIDIA.

La teoria...

È già da tempo che Cyberpunk 2077 permette di attivare il così detto Path Tracing. Ma di cosa si tratta, e perché è da usare esclusivamente su hardware di fascia alta? Il Path Tracing (ne abbiamo parlato anche qui) è considerabile come una sorta di evoluzione del Ray Tracing. Quest'ultimo, che può essere tradotto alla lettera come "tracciamento dei raggi" si basa appunto sul tracciare il percorso della luce per poi simulare il modo in cui questa interagisce con gli oggetti virtuali che colpisce. In teoria per ottenere un risultato migliore bisognerebbe tracciare ogni singolo raggio di luce. Il Ray Tracing nei videogiochi non si comporta propriamente così, anche perché metterebbe troppo sotto stress l'hardware del PC, traducendosi in performance non soddisfacenti (per usare un eufemismo).

Il Path Tracing, per così dire, di questo "se ne frega", facendo sì che la GPU calcoli tutti gli effetti di riflessione e rifrazione in tempo reale per ogni superficie colpita dalla luce. NVIDIA infatti lo chiama anche Full Ray Tracing, a riconferma del fatto che ci si trovi di fronte a una tecnica che simula e traccia tutti i raggi di luce, restituendo su schermo una grafica ancora più realistica e di impatto.