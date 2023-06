Prosegue la "lotta" della UE alle big tech

Nella giornata di martedì 27 giugno 2023 i Paesi della UE e i loro legislatori hanno raggiunto l'accordo per le norme che regolano la protezione dei dati dei consumatori e delle aziende europee: il Data Act.

La nuova legge concede maggiore controllo sui propri dati generati e dà la possibilità agli utenti di decidere cosa fare con questi, consentendo di copiare o trasferire i dati da servizi diversi. Inoltre, permette alle amministrazioni pubbliche di accedere ai dati personali solo in caso di emergenze come inondazioni e incendi, sempre più frequenti negli ultimi anni. Al tempo stesso, sono incluse misure di salvaguardia contro i trasferimento illegale di dati al di fuori dell'Unione Europea e sono tutelate anche le imprese europee per quanto riguarda i segreti commerciali.

L'obiettivo è quello di creare degli standard di interoperabilità per i dati, volti a creare uno scambio libero all'interno dell'Unione Europea, in linea con la strategia europea di armonizzazione, annunciata nel febbraio 2020.

Il commissario europeo per il mercato interno e i servizi, Thierry Breton, lo ha definito: "una pietra miliare nel rimodellare lo spazio digitale e che creerà una fiorente economia di dati innovativa e aperta, alle nostre condizioni".