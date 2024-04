Svelata la data del prossimo Galaxy Unpacked di Samsung?

Il prossimo Galaxy Unpacked di Samsung potrebbe svolgersi il 10 luglio: è questa la notizia che è circolata nelle ultime ore, confermata tra l'altro da più fonti. La location sarà piuttosto suggestiva: si tratta di Parigi, definita da tanti come "la città dell'amore". Tra l'altro, la capitale francese ospiterà, sempre nel 2024, le Olimpiadi (a fine luglio) e Samsung è proprio uno dei maggiori sponsor del celebre appuntamento sportivo.

Il prossimo Galaxy Unpacked si potrebbe rivelare piuttosto interessante soprattutto perché Samsung potrebbe rivelare ulteriori dettagli su Galaxy Ring, l'anello smart di cui sono già circolate diverse indiscrezioni. Tra queste, pare che Galaxy Ring sarà collegato a Samsung Food e Samsung e-Food Center. Tutto ciò significa che l'anello potrebbe essere in grado di consigliare una dieta in base ai nostri parametri fisici e consigliare cosa acquistare per un piano alimentare personalizzato. Ovviamente tanto spazio verrà concesso anche all'intelligenza artificiale del colosso coreano, ma non solo.