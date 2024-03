Finalmente una data di lancio per MultiVersus: ecco quando arriva su PS5, Xbox e non solo

Troviamo infatti Batman, Superman, Wonder Woman, Harley Quinn e Black Adam (DC); Shaggy e Velma (Scooby-Doo); Bugs Bunny, Taz il Diavolo della Tasmania e Marvin il marziano (Looney Tunes); Arya Stark (Game of Thrones); Tom e Jerry (Tom & Jerry); Finn l'umano e Jake il cane (Adventure Time); Steven Universe e Garnet (Steven Universe); il gigante di ferro (Il gigante di ferro); LeBron James (Space Jam: New Legends); Rick Sanchez e Morty Smith (Rick e Morty), Gizmo e Ciuffo bianco (Gremlins) e una straordinaria creatura originale conosciuta come Rendog.

Warner Bros. ha annunciato che il gioco debutterà ufficialmente il prossimo 28 maggio 2024. Questo avverrà a ormai un paio d'anni dalla sua anteprima. C'è stato un periodo in cui il progetto sembrava essere giunto al capolinea ancora prima di debuttare al grande pubblico. Evidentemente Warner Bros. si è presa il tempo necessario per perfezionarlo a dovere.

La versione finale del gioco, rispetto all'anteprima che abbiamo visto due anni fa, include una nuova modalità PVE (Player versus Environment), grafica nettamente migliorata, nuovi eroi e personaggi e nuovi livelli.

Warner Bros. ha annunciato che a partire dal 28 maggio MultiVersus sarà disponibile come download gratuito sulle console PlayStation5 e PlayStation4, Xbox Series X|S, Xbox One e su PC (Steam ed Epic Games Store), con supporto per cross-play e cross-progression.

In attesa del suo debutto ufficiale potete godervi il nuovo trailer ufficiale del gioco.