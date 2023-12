NVIDIA potrebbe lanciare le nuove GeForce RTX 40 Super prima di quanto previsto

A rivelarlo, il leaker Hassan Mujtaba, che su X ha pubblicato un breve ma eloquente post: "it's true" (è vero) e le date dell' 8 gennaio e del 17 gennaio sotto alla scritta 4070 Super .

La notizia di circa un mese fa che NVIDIA avrebbe anticipato il lancio delle nuove GeForce RTX 40 Super al CES 2024 aveva colto tutti di sorpresa (nel senso buono), ma a quanto pare il gigante americano avrebbe in mente di rubare la scena a tutti e anticipare, seppur di poco, la presentazione (a proposito, date un'occhiata alla nostra lista sempre aggiornata delle migliori schede video ).

L'8 gennaio (ore 11 italiane) si riferisce alla data di presentazione, proprio un giorno prima del calcio d'inizio del CES 2024 (che si svolgerà a Las Vegas dal 9 al 13 gennaio 2024), mentre il 17 gennaio (ore 15 italiane) riguarda l'arrivo sul mercato.

La notizia è confermata anche da altre anticipazioni rivelate da siti come IT Home e EXPreview, che hanno riportato la stessa data di presentazione per le nuove GeForce RTX 4080 Super e GeForce RTX 4070 Ti Super, anche se l'arrivo sul mercato di queste schede avverrà a scaglioni.

La GeForce RTX 4070 Ti Super arriverà sugli scaffali il 24 gennaio e la GeForce RTX 4080 Super il 31 dello stesso mese.

E per quanto riguarda specifiche e prezzi? Niente è ancora stato confermato, ma secondo i rumor la GeForce RTX 4080 Super dovrebbe essere dotata di una GPU AD103 e di una memoria leggermente più veloce rispetto al predecessore, ma manterrà il TGP di 320 W. Il prezzo è molto interessante, in quanto si prevede che costerà tra i 999 e i 1.099 dollari, il che metterà fuori gioco la RTX 4080.

La GeForce RTX 4070 Ti Super potrebbe essere dotata di GPU AD103-275 o AD102-175 con 8448 core CUDA e 16 GB di memoria GDDR6X. Si dice che il prezzo sia compreso tra 799 e 849 dollari, il che costringerà i produttori di schede grafiche a eliminare gradualmente la versione non-Super o a ridurne significativamente il suo prezzo.

Infine la GeForce RTX 4070 Super dovrebbe essere basata sulla GPU AD104-350 o AD103-175 con 7168 core CUDA, significativamente più generosi dei 5888 core CUDA della versione non-Super, mentre il prezzo sarà compreso tra 599 e 649 dollari, il che significherà, nuovamente, che la GeForce RTX 4070 sarà subito fuori mercato.

Ma non è finita. Secondo gli ultimi rumor, la GeForce RTX 4060 Ti (AD106, 4352 core CUDA) potrebbe costare solo 399 dollari, mentre all'estremità opposta dello spettro la GeForce RTX 4090 Ti (AD102, 18176 core CUDA, notizia non confermata) dovrebbe essere vicina a 1.599 dollari.

Ovviamente siamo sempre nel campo dei rumor, quindi prendete queste informazioni con la giusta dose di scetticismo, ma tra circa tre settimane avremo la risposta a tutti i nostri dubbi.