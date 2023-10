Abbiamo una data di lancio per Xiaomi 14, con un "ma"

Il comunicato su Weibo recita testualmente:

Alle 19:00 del 26 ottobre è il momento del salto di Xiaomi. Questo è il momento in cui la serie Xiaomi 14 riceverà un aggiornamento completo. Questo è il momento in cui Xiaomi HyoerOS inizia ufficialmente un'era di "sostenibilità per persone e auto". Questo è il momento in cui Xiaomi e Leica si uniscono per far fare un salto all'imaging per dispositivi mobili.