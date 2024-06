La data che i fan Samsung devono segnare sul calendario

L'evento di Samsung al quale ci riferiamo è il Samsung Unpacked , il nome che Samsung usa per gli eventi annuali in cui vengono presentati i principali nuovi prodotti dell'azienda sudcoreana. Quello di quest'anno sarà molto ricco .

Sta per iniziare un calda estate per Samsung , con l'azienda sudcoreana che prepara l'ormai consueto evento estivo in cui presenterà i nuovi pieghevoli , smartwatch e non solo. Nelle ultime ore è trapelata la data dell'evento .

Questo avrebbe pubblicato online, come vedete dall'immagine in basso , un banner che pubblicizza il prossimo evento Samsung Unpacked.

Torniamo a parlare di tutto ciò perché nelle ultime ore, in maniera accidentale , è trapelata online la presunta data in cui si terrà l'evento Unpacked. Sarebbe il 10 luglio 2024 .

L'immagine non indica dove si terrà, anche se i rumor finora emersi in rete indicano che dovrebbe tenersi in quel di Parigi, la capitale francese che ad agosto ospiterà le Olimpiadi. Sicuramente ci sarà una diretta streaming tramite la quale tutti potranno seguire l'evento.

Pur trattandosi di un'informazione non ufficiale, quella del 10 luglio appare una data abbastanza probabile, visto che anche i rumor emersi in precedenza indicavano questo giorno come quello papabile per l'evento di Samsung.