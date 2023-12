L'Uscita di GTA 6 è più lontana del previsto: inizia il lungo conto alla rovescia!

Il primo trailer di GTA 6 ha portato con sé una conferma importantissima: quella sull'uscita dell'attesissimo titolo di Rockstar. Per la prima volta abbiamo infatti informazioni certe, e non speculazioni, su quando GTA 6 sarà disponibile, anche se non c'è né una data precisa, ma soprattutto ci sarà da aspettare ancora a lungo.

"2025", questa è la generica informazione che compare alla fine del trailer, il che significa che manca più di un anno all'uscita del gioco. Sarebbe stato bello poter festeggiare il prossimo Natale in compagnia di Lucia, la nuova protagonista del gioco, ma dato che Rockstar ha parlato proprio di 2025 è piuttosto chiaro che GTA 6 non uscirà nemmeno troppo presto a inizio anno, o probabilmente sarebbe valso lo sforzo di anticipare il tutto per godere dei fasti natalizi.

Detta altrimenti potrebbero volerci altri 2 anni prima di poter giocare a GTA 6 (o VI, se preferite), e gli utenti PC dovranno aspettare ancora di più.

Certo è che quella grafica spacca mandibola, se proiettata 2 anni nel futuro, assume maggior senso, e chissà quanti altri teaser e fughe di notizie ci accompagneranno in questa lunga (sigh!) attesa.