Evento iPhone 16 il 9 settembre: Apple annuncerà i suoi nuovi e "brillanti" telefoni

L'evento si chiama Glowtime, come lascia intuire anche la grafica che lo accompagna, visibile nella copertina dell'articolo, e sarà trasmesso come consuetudine dallo Steve Jobs Theater all'Apple Park di Cupertino.

Come saranno i nuovi iPhone 16?

Ci sono diverse novità in pentola per la serie iPhone 16, sia sotto il profilo estetico che non. Per cominciare, tutti e 4 gli smartphone dovrebbero avere il Tasto Azione che ha debuttato lo scorso anno sugli iPhone 15 Pro.

In aggiunta, potrebbe esserci un nuovo pulsante dedicato espressamente alla fotocamera, ma in questo caso potrebbe trattarsi di un'esclusiva di iPhone 16 Pro (e Pro Max).

Un'altra novità a livello di design riguarda le fotocamere. iPhone 16 e 16 Plus dovrebbero infatti passare a dei sensori allineati verticalmente, mentre i modelli iPhone 16 Pro e 16 Pro Max manterranno il consueto posizionamento delle loro 3 fotocamere, ma potrebbero ricevere display più grandi.

E infine non potevamo non accennare all'intelligenza artificiale. Apple Intelligence avrà senz'altro un ruolo centrale durante l'evento, e ci aspettiamo che tutti i nuovi iPhone la supportino. Attenzione però: il suo rilascio, se ci fidiamo delle ultime indiscrezioni in merito, non sarà contemporaneo a quello della serie iPhone 16. Apple Intelligence dovrebbe infatti debuttare solo in seguito, e per l'Europa l'attesa potrebbe essere ancora più lunga (ma per fortuna c'è già modo di provarlo adesso).

Come consuetudine, l'evento sarà trasmesso in streaming sul sito dell'azienda, dove sarà possibile seguirlo in diretta gratuitamente, anche da Apple TV.