Il nuovo Z Fold 6 Slim di Samsung sembra imminente, ma forse è meglio non farci la bocca

E proprio in questo contesto sono in arrivo delle novità: è infatti trapelata la probabile data di lancio di una Special Edition di Galaxy Z Fold 6 .

Galaxy Z Fold 6 Special Edition o Slim?

Questa nuova versione di Fold 6 potrebbe quindi sopperire a questo svantaggio, almeno parzialmente. Al momento non sono noti particolari dettagli tecnici, pertanto non sappiamo di quanto sarà effettivamente ridotto lo spessore. Fatto sta che questa dovrebbe essere tra le novità principali che porterà rispetto alla versione standard che già conosciamo.

La questione dello spessore è particolarmente importante soprattutto se guardiamo alla concorrenza , con Honor ad esempio che ha sostanzialmente ironizzato sullo spessore del Fold 6 in confronto al suo sottilissimo Magic V3 .

I rumor finora emersi sul nuovo modello di Galaxy Z Fold 6 indicano che dovrebbe trattarsi di una Special Edition con un marcia in più rispetto alla versione standard, visto che dovrebbe arrivare con uno spessore maggiormente ridotto .

Nelle scorse settimane si è parlato a più riprese di questo nuovo modello di pieghevole che potrebbe lanciare Samsung. Si tratta di una novità assoluta , visto che la serie di pieghevoli del 2024 è stata già lanciata da Samsung durante la scorsa estate. E negli anni precedenti non abbiamo visto particolari edizioni speciali dei pieghevoli di Samsung.

Per il resto, il noto leaker Evan Blass ha condiviso delle interessanti immagini, nonché le prime, di questo Galaxy Z Fold 6 Special Edition (o Slim?). Potete vederle nella galleria in basso, anche se non ci forniscono particolari dettagli su quali potrebbero essere le altre eventuali novità.

Veniamo quindi alla probabile data di lancio: secondo il sudcoreano Financial News, il nuovo modello di Galaxy Z Fold 6 dovrebbe essere presentato ufficialmente il 25 ottobre, la prossima settimana quindi.

Una prima data di lancio era stata suggerita per settembre, cosa che evidentemente non è stata confermata dai fatti. Torneremo ad aggiornarvi non appena Samsung uscirà allo scoperto ufficialmente su questo aspetto.

In ogni caso, non sperate troppo di metterci le mani. Sembra infatti che Galaxy Z Fold 6 Special Edition sarà un'esclusiva del mercato cinese.