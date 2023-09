La musica di Spotify segue il vostro umore durante la giornata: arriva daylist

Per trovare la daylist, gli utenti, possono andare su spotify.com/daylist oppure nell'hub Creato per [vostro nome] . Sul desktop e sul web, basta cercare semplicemente "daylist" per visualizzarla, mentre su cellulare basta scorrere la pagina delle playlist per vedere gli aggiornamenti durante il giorno.

Daylist, questo il nome della novità, crea una serie di playlist con un nuovo titolo del tipo happy dance, thrillwave e così via e una copertina a tema. In queste verranno riuniti i brani della musica di nicchia e i microgeneri che di solito ascoltate in particolari momenti della giornata o in giorni specifici della settimana, aggiornandosi di frequente e riflettendo quello che volete ascoltare in maniera iper personalizzata .

Ma magari al mattino avete voglia di ascoltare Warriors of the World United dei Manowar, mentre di sera volete rilassarvi con Moonlight shadow di Mike Oldfield. Ecco che il servizio ha creato un nuovo strumento in grado di captare il nostro umore nel corso della giornata e adattarsi proponendoci brani adeguati a seconda che sia mattina, pomeriggio o notte inoltrata.

Una delle caratteristiche che distinguono Spotify dalle altre piattaforme di streaming musicale (ecco come ascoltare musica gratis online ) sono i suoi algoritmi in grado di proporci sempre nuova musica o comunque playlist azzeccate basate sui nostri gusti.

La buona notizia è che daylist è disponibile sia per gli utenti gratuiti che Premium, ma la cattiva è che non è ancora disponibile da noi, ma solo negli Stati Uniti, in Canada, nel Regno Unito, in Australia, in Nuova Zelanda e in Irlanda.

Spotify non ha condiviso dettagli riguardanti l'arrivo anche in altre parti del mondo, quindi vi aggiorneremo non appena saremo in possesso di informazioni a riguardo.