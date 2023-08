Il giorno dell'horror italiano! Daymare 1994 Sandcastle disponibile da oggi

Rispetto al predecessore, si nota un'esperienza decisamente più moderna in ogni singolo aspetto dal gaming design, ai movimenti, per un prodotto ben più competente e rifinito. La formula tuttavia è la medesima, quella di un survival horror in terza persona con munizioni limitate, corridoi lugubri ed enigmi.

Il nuovo videogioco racconta una storia precedente agli eventi del primo capitolo e mette in luce la storia dell'agente speciale Dalila Reyes, un'ex spia governativa, ora al servizio dell'unità H.A.D.E.S. , con l'obiettivo di entrare nel centro di ricerca sperimentale più avanzato degli Stati Uniti d'America, nel bel mezzo dell'Area 51, per verificare un incidente.

Uno zaino per congelarli

La novità più interessante risiede nell'introduzione di uno zaino protonico col quale è possibile sparare getti di azoto liquido contro nemici e marchingegni, sui quali ruotano alcuni puzzle.

Quando gli avversari sono completamente congelati, potrete colpirli con un pugno e sgretolarli a seduta stante.

In più, le sparatorie hanno un ruolo più nevralgico, in quanto gli avversari, questa volta, sono delle sorte di non morti elettrici estremamente aggressivi che cercano di mangiarvi non appena vi sfiorano. Una volta uccisi, emanano degli impulsi che vanno bloccati con un getto di azoto liquido, altrimenti la sfera d'elettricità andrà ad animare o potenziare un altro corpo nelle vicinanze.

L'idea degli impulsi propagati tra i nemici è originale, poiché non bisogna solo preoccuparsi di uccidere i mostri, ma anche di disinnescare le sfere elettriche non appena i non morti cadono al tappeto.