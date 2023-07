Per il 2024, DAZN punta tutto sugli abbonamenti annuali

In generale, possiamo rilevare un leggero aumento per i piani mensili e annuali pagati mensilmente, mentre rimangono invariati i prezzi per chi sceglie di pagare in un'unica soluzione. La piattaforma OTT (Over The Top), poi, annuncia anche miglioramenti per l'infrastruttura DAZN Edge e nuove opzioni di visione per una maggiore flessibilità (ecco come vedere DAZN su Sky ). Andiamo a scoprire tutti i dettagli!

DAZN dà ufficialmente il via alla stagione 2023/2024 con le nuove offerte (a proposito, sapete come cambiare abbonamento ?) disponibili sul sito.

Nuove offerte, infrastruttura potenziata e più flessibilità

Come da aggiornamento di gennaio, DAZN mantiene tre offerte con tre modalità di pagamento: mensile, annuale con pagamento mensile e annuale con pagamento in un'unica soluzione.

I prezzi sono di 13,99 euro al mese per l'abbonamento mensile, 9,99 euro al mese per quello annuale con pagamento mensile e 89,99 euro per quello annuale in un'unica soluzione (7,50 euro al mese).

Invariate anche le condizioni, con la possibilità di registrare fino a 4 dispositivi all'app DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet

Con il piano Standard iniziano le novità. L'offerta mette sul piatto il grande calcio con tutta la Serie A TIM e tutta la Serie BKT, tutta LaLiga EA Sports, la UEFA Europa League, il meglio della Conference League, oltre alle competizioni femminili con la UEFA Women's Champions League e altre internazionali come le coppe inglesi, FA Cup e Carabao Cup. L'offerta comprende anche il basket italiano con la Serie A UnipolSai ed europeo con Eurolega ed Eurocup, l'NFL, la grande boxe, l'UFC e il meglio del fighting internazionale, oltre ai canali Eurosport HD 1 e HD 2 con il tennis, il ciclismo, il volley e l'atletica, i programmi di approfondimento Tutti Bravi dal Divano, Sunday Night Square e SuperTele, contenuti originali DAZN e molto altro.

I prezzi sono ora di 40,99 euro al mese per l'abbonamento mensile, 30,99 euro al mese per quello annuale con pagamento mensile e 299 euro per quello annuale in un'unica soluzione (circa 37 euro al mese). Il piano Standard permette di registrare fino a 6 dispositivi all'app DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi se connessi alla stessa rete internet (1 sola rete ammessa in contemporanea).

Leggeri aumenti anche per il piano Plus, almeno per chi paga mensilmente. L'offerta, che mette a disposizione gli stessi contenuti del piano Standard, aumenta il numero di dispositivi e reti per la visione in contemporanea, con la possibilità di registrare fino a 7 dispositivi all'app DAZN e di guardare in contemporanea i contenuti su due dispositivi anche se connessi a due reti Internet diverse.

I prezzi sono ora di 55,99 euro al mese per l'abbonamento mensile, 45,99 euro al mese per quello annuale con pagamento mensile e 449 euro per quello annuale in un'unica soluzione (circa 25 euro al mese).

Infrastruttura migliorata

Dopo gli investimenti tecnologici iniziati dalla stagione 2021/22 e il recente lancio del Network Operation Center italiano, DAZN sta continuando a potenziare la propria infrastruttura di trasmissione proprietaria DAZN Edge, in modo da garantire un'esperienza sempre più stabile ai suoi utenti.

E non è solo la capacità di DAZN Edge ad essere aumentata, il che consente un maggiore volume di traffico sulla cache, ma anche la copertura, con interventi specifici in Sardegna e in generale nei principali Internet Exchange italiani per migliorare la connessione con gli operatori regionali.

Maggiore flessibilità

Infine, DAZN amplia le possibilità di fruizione, non solo attraverso lo streaming diretto attraverso app e ZONA DAZN sul canale 214 di Sky, ma anche sul canale 214 di Tivùsat (sempre con 5 euro da aggiungere all'abbonamento). Infine, per chi non ha accesso alle piattaforme di cui sopra, potrà acquistare DAZN TV Box, il decoder proprietario per vedere i contenuti della piattaforma sul digitale terrestre al costo di 19,99 euro al mese più spese di spedizione.