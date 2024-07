DAZN lancia l'abbonamento solo calcio a 13,99 euro, ma non vedrete tutta la Serie A

L'annuncio della popolare piattaforma di streaming a pagamento è particolarmente rilevante per chi è interessato a vedere le partite di calcio , e in particolare per coloro che sono appassionati di Serie A, e nessun altro contenuto . Sicuramente una valida alternativa per la prossima stagione calcistica.

Cosa include DAZN Goal Pass

Il nuovo DAZN Goal Pass è un abbonamento che include esclusivamente contenuti calcistici, con le partite in diretta di diversi campionati. Vi diciamo subito che non potrete vedere tutta la Serie A di calcio con l'abbonamento a Goal Pass, ma soltanto alcune partite per ogni giornata.

Ecco i contenuti a disposizione con DAZN Goal Pass:

3 partite di Serie A per ogni turno di campionato.

per ogni turno di campionato. UEFA Women's Champions League

Partite della Liga spagnola .

. Il meglio del calcio portoghese con la Liga Portugal Betclic .

. Tutti gli highlights della Serie A.

Per quanto riguarda i match di Serie A che verranno trasmessi in diretta, si tratterà dunque solo di 3 match per ogni giornata di campionato.

Non sarà chiaramente l'abbonato a decidere quali partite vedere, e nemmeno DAZN. Dovrebbe infatti trattarsi delle stesse 3 partite che DAZN ha in co-esclusiva con Sky Sport.