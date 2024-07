DAZN, da agosto aumenti per i clienti con piani mensili

DAZN Italia ha ufficializzato una notizia che sicuramente non farà contenti alcuni utenti. Difatti, la società ha comunicato che diversi suoi già clienti - nella fattispecie quelli abbonati ai piani Start, Standard e Plus in versione mensile - subiranno un aumento a partire 22 agosto.

Il nuovo aumento di DAZN: la comunicazione della società

DAZN Italia, dal 18 luglio, ha comunicato il nuovo listino dei piano di abbonamento, che prevede un prezzo mensile più alto per i piani Standard e Plus versione mensile. Questa rimodulazione, ora, interesserà anche i già clienti: "In risposta alle mutate condizioni di mercato, a partire dal 22 agosto 2024, il prezzo dei piani DAZN STANDARD, PLUS e START Mensili si adeguerà al prezzo di listino attualmente in vigore. I clienti interessati dalla modifica riceveranno una comunicazione personale via e-mail con tutti i dettagli informativi e nel rispetto del preavviso legale richiesto".

I particolari dell’ultima rimodulazione

Procedendo con ordine, dal 2 gennaio 2024, il piano DAZN Start in versione mensile comporta una spesa mensile di 14,99€ (invece di 13,99€). Dal 15 maggio, invece, per gli utenti che utilizzano come metodo di pagamento Google Pay oppure App Pay il costo mensile è di 16,99€. Per quanto riguarda DAZN Standard, invece, dal 18 luglio, per il piano mensile occorrono 44,99€ (prima bastavano 40,99€). Dal 15 maggio, per chi utilizza Google Pay oppure App Pay, servono 49,99€ al mese. Passando a DAZN Plus, dal 18 luglio è stato indicato il nuovo costo mensile di 69,99€ (invece di 59,99€). Lo stesso prezzo è previsto anche i clienti che pagano tramite Google Pay oppure Apple Pay. Infine, ricordiamo che i clienti che hanno un abbonamento mensile DAZN, potranno disdire con 30 giorni di preavviso visto che non è presente alcun vincolo di permanenza.

