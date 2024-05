DAZN annuncia rimodulazioni per i piani annuali in scadenza a luglio: tutte le info

DAZN, in questi giorni, ha informato alcuni suoi già clienti di una rimodulazione. In particolare, subiranno rincari i piani Start, Standard e Plus in versione annuale. Dunque, alla scadenza annuale di questi piani, per i già clienti coinvolti il prezzo mensile o annuale si adeguerà al prezzo di listino attualmente in vigore (ovvero quello disponibile per i nuovi clienti).

Per ora la modifica interessa i piani annuale il cui rinnovo è in scadenza da luglio 2024. Di conseguenza, l'aumento del costo mensile partirà da agosto 2024. A questo proposito, ricordiamo che l'abbonamento annuale con pagamento frazionato prevede una permanenza minima di 12 mesi.

I nuovi prezzi

Dal 2 gennaio 2024 l'abbonamento annuale suddiviso in 12 mesi di DAZN Start prevede un costo mensile di 11,99 euro (prima si trattava di 9,99 euro al mese). DAZN Standard, invece, sempre dal 2 gennaio 2024 costa mensilmente 34,99 euro (invece di 30,99 euro). Passando a DAZN Plus, dal 15 maggio 2024 il costo mensile è fissato a 59,99 euro (invece di 49,99 euro).

Abbonamento annuale con pagamento in un'unica soluzione

L'abbonamento annuale con pagamento in un'unica soluzione garantisce un prezzo scontato rispetto ad altri metodi di pagamento. In questo caso, per DAZN Start, dal 2 Gennaio 2024 il prezzo del piano annuale è di 99 euro, ovvero circa 8,25 euro al mese (in precedenza invece il prezzo era di 89,99 euro). Per DAZN Standard, invece, il pagamento anticipato in un'unica soluzione è di 359 euro (prima era di 299 euro). Infine, per DAZN Plus occorrono 599 euro (prima occorrevano 539 euro).